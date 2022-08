Vandali al parco e in palestra a Montegranaro, il sindaco Ubaldi: «Telecamere al vaglio per stanare gli autori»

MONTEGRANARO - Parco attrezzato e palestra Temperini nel mirino dei vandali. E’ la denuncia del sindaco Endrio Ubaldi, che evidenzia come gli stessi «negli ultimi giorni hanno riportato la rottura del cancello, della fontanina, di due vetri e la forzatura di una fascia esterna a supporto della copertura. Nonostante l’area sia dotata di telecamere, ci sono soggetti che stanno arrecando notevoli danni a tutti i frequentatori del parco.

«Ho dato subito indicazioni - rimarca -. al comando di polizia locale per intensificare i controlli, soprattutto nelle ore serali, e di esaminare le immagini degli ultimi giorni affinché vengano rintracciati i responsabili sui quali agiremo per la tutela del patrimonio comunale». Ubaldi ringrazia «i collaboratori dell’Ufficio tecnico che hanno subito sistemato cancello e fontanina» chiudendo con un monito: «Mi rivolgo agli autori di tali gesti, al fine di evitare amare conseguenze, nella speranza che diano pronta disponibilità a risarcire i danni provocati. Non possiamo permettere che si continui a danneggiare ciò che si è realizzato con denaro pubblico».