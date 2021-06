Matrimoni civili anche a Villa Bianca, ora è possibile: firmato l’accordo con il Comune

MONTEGRANARO - Matrimoni civili anche fuori dal municipio. Firmato il comodato d’uso gratuito a favore del Comune di Montegranaro con Villa Bianca, la struttura dotata di ristorante e parco con ulivi secolari e vigneti. Il Comune, guidato in questi mesi dal commissario prefettizio Francesco Martino ha inteso, così, soddisfare le richieste di celebrazione di matrimonio con rito civile e di costituzione di unioni civili, oltre che nella sede municipale, anche presso luoghi, edifici e ville che abbiano però particolare valenza a livello architettonico e ambientale.

«Un percorso - si legge nella nota del Comune sull’accordo - teso a evidenziare il patrimonio locale nonché la promozione turistica del Comune. Il passo compiuto potrà, quindi, essere il primo di altri successivi, qualora dovessero pervenire in Comune ulteriori analoghe richieste per altri luoghi e siti con i requisiti idonei. Gli ambienti oggetto del comodato potranno essere, quindi, utilizzati dal Comune per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili e in quelle circostanze saranno a tutti gli effetti da ritenersi casa comunale, divenendo in sostanza Uffici di stato civile distaccati. Sono state previste le tariffe dovute al Comune di Montegranaro, a titolo di rimborso spese, da parte dei soggetti che contraggono il matrimonio civile o l’unione civile». Un modo anche per cercare di affrettare la ripartenza di un settore, quello del wedding, che è stato fra i più penalizzati dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

