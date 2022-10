MONTEGRANARO - Sicurezza sulle strade urbane, non solo autovelox. Nei giorni scorsi sono stati infatti installati cinque dossi artificiali di rallentamento, mentre in agenda figurano nuovi passaggi pedonali rialzati, prossimi a divenire realtà nelle strade.



La strategia



«Abbiamo iniziato a collocare, in apposite strade individuate da precedenti segnalazioni, nuovi dossi di decelerazione veicolare – spiega il sindaco Endrio Ubaldi -. Più precisamente, verificando le criticità riscontrate sul territorio, insieme all’assessore alla Viabilità Giacomo Beverati ed agli altri colleghi di giunta, abbiamo individuato in via degli Allori, via Martiri d’Ungheria, via Mattei e Manzoni i primi cinque punti di collocazione, con via degli Allori destinataria di due degli stessi». Il primo cittadino precisa inoltre che «nei prossimi giorni verranno invece realizzati quattro passaggi pedonali rialzati sulle strade provinciali rientranti nel territorio comunale, in punti critici segnalati dai concittadini, per un ulteriore incremento della sicurezza per pedoni e, più in generale, della cittadinanza tutta. Azione che diventa realtà, questa, e che fa seguito ai tre passaggi pedonali con fasci luminosi installati a primavera».

L’impegno



Per Ubaldi «un’altra importante risposta da parte dell’amministrazione in materia di sicurezza stradale, alla quale daremo seguito con un ampliamento modulare annuale per le zone più delicate del territorio». Nei giorni scorsi, con un successivo botta e risposta, il caso delle multe con l’autovelox era finito all’attenzione del Consiglio.