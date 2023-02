MONTEGRANARO - Il Fermano ha feeling con la “dea bendata” del Superenalotto. Dopo i 156 milioni da record vinti quasi due anni fa a Montappone, l’estrazione avvenuta nella serata di giovedì ha portato in dote alla giocata effettuata al Banco Lotto di via Elpidiense Sud, a Montegranaro, oltre 4 milioni di euro. Il fortunato cliente dell’esercizio ha optato per una quota di un sistema multiplo suddiviso in 90 partecipazioni da 5 euro ognuna, acquistate in tutta Italia, sbancando il jackpot nazionale che era giunto alla cifra da capogiro di 371.133.424 euro.

Il commento



«Ho questa attività di ricevitoria e tabacchi da quasi trent’anni - commenta ora, con un pizzico di emozione, Giuseppe Foresi, titolare del Banco Lotto gestito insieme al fratello Secondo e affiancato dalla collaboratrice Nicoletta Pagliaricci -. Nel corso degli anni abbiamo assistito a diverse vincite, anche per decine di migliaia di euro, ma, davvero, non ci eravamo mai avvicinati a un cifra simile». A ogni singolo vincitore del sistema nazionale, tra cui appunto l’avventore dell’esercizio cittadino, vanno, per la precisione, la bellezza di 4.123.704,71 euro.

Nel Maceratese, al bar pasticceria Dolce Forno di Montecassiano, sono invece state piazzate, come riferiamo nell’altra pagina, cinque quote, per un incasso complessivo che sfonda abbondantemente il tetto dei 20 milioni. Con l’ultima vincita Montegranaro alza, e di molto, l’asticella sui successi centrati nei giochi a sorteggio, dove ha brillato anche in passato. Dopo la vittoria di 25.800 euro maturata in città con il Lotto, grazie all’estrazione del recente 17 gennaio, ecco l’esorbitante cifra cresciuta in maniera più che esponenziale fino a superare il poker milionario. «Sono stato particolarmente felice - riprende Foresi - di aver stampato la quota vincente, appartenente al sistema che ha centrato la sequenza. Ogni tanto sul portale Sisal compaiono infatti sistemi frazionati a cui è possibile aderire e giovedì, quindi, tra le proposte di gioco effettuate a livello centrale da mettere a disposizione dei miei clienti, alla fine ho optato anche per quella in questione». Meglio non poteva andare.



Il fortunato



Ma chi è il fortunato vincitore? Come al solito la curiosità è tanta. «Ho in mente - riprende il commerciante - diverse possibili ipotesi, credo però che a beneficiarne sia stato, a ogni modo, un acquirente di Montegranaro, che venendo in negozio ha scelto la mia proposta di gioco, messa sul bancone al fianco di quote legate invece ad altri sistemi». Al privilegiato un’aliquota d’imposta che alleggerisce l’importante cifra del 20% e a Foresi «purtroppo nulla - conclude sorridendo -. In questi casi non sono previste o riconosciute percentuali di merito alla ricevitoria che piazza il colpaccio».



Ai gestori non resta che affidarsi alla riconoscenza del vincitore il cui nome si aggiunge ora ai milionari della zona. A lui vanno anche i rallegramenti del sindaco Endrio Ubaldi, «sperando - dice - che sia un concittadino e che possa utilizzare questa somma molto elevata nel migliore dei modi, magari aiutando anche qualcuno che ha bisogno, facendo del bene al prossimo».