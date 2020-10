Lanciano la droga dallo scooter ma non basta: presi due pusher con hashish e cocaina

MONTEGRANARO - La droga sfreccia in moto. Sono stati sorpresi ad un controllo stradale, la notte scorsa a Montegranaro, due giovani a bordo di un motociclo.

Durante un controllo per reprimere il traffico di stupefacenti, i militari della locale stazione, guidati dal comandante Giancarlo Di Risio, hanno fermano una coppia, ma dopo aver ricevuto l’alt, i due ragazzi hanno tentato frettolosamente di disfarsi di alcuni involucri, gettati in corsa a lato della strada.

Il recupero

Un movimento improvviso che però non è sfuggito agli uomini dell’Arma, che subito si sono recati a recuperare il materiale. E’ servito un po’ di tempo, visto il punto buio in cui erano state gettate le confezioni, ma alla fine i carabinieri sono riusciti a rinvenire tutta la merce. Recuperate complessivamente 30 bustine di cellophane, termosaldate, contenenti hashish, ciascuna del peso intorno a un grammo. In un altro involucro erano invece contenuti 3 grammi di cocaina. Sia la varietà delle sostanze, sia la divisione accurata in dosi hanno fatto subito pensare ad un’attività di spaccio. Le pattuglie hanno così proseguito l’attività ispettiva effettuando una perquisizione al domicilio dei due fermati. Non è stata trovata altra droga, ma uno dei due era in possesso di un bilancino di precisione, adoperato per il confezionamento delle dosi. I militari hanno cosi provveduto a sequestrare tutto il quantitativo di stupefacenti. Per i due è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Fermo per il reato di spaccio di stupefacenti. «L’attività di repressione di ogni forma di illegalità prosegue come sempre con il massimo impegno – commenta il tenente colonnello Nicola Gismondi, comandante della compagnia di Fermo – Stiamo investendo tutti gli sforzi volti a combattere i reati contro il patrimonio come il traffico di droga e tutte le azioni criminose che possono arrecare un danno alla pubblica incolumità ed alla sicurezza di cittadini ed attività. Un’attenzione che si manterrà costante ed a 360 gradi».

La battaglia

«Mi complimento con il personale della stazione di Montegranaro e con il comandante Di Risio, che ha coordinato con la consueta professionalità ed efficienza il lavoro». Per il personale della compagnia di Fermo, insieme al presidio del territorio, alla prevenzione e alle indagini sui reati, si affianca ormai da mesi l’ulteriore impegno di controllo nella guerra al Covid-19, per garantire rispetto delle regole e limitazione dei rischi di contagio.

