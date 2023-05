Montegranaro, evadono dai domiciliari ed uno simula di essere stato picchiato dai carabinieri: pusher tornano in carcere

MONTEGRANARO - Pusher nigeriani evadono dagli arresti domiciliari ed uno di loro si ferisce tentanto di accusare i carabinieri: arrestati finiscono in carcere

Disordini al match Ancona-Olbia, puniti anche i tifosi ospiti: ora i Daspo sono 10

È successo a Montegranaro dove i carabinieri hanno controllato due nigeriani, classe '97, condannati agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio. i Carabinieri hanno constatato che uno dei due si era allontanato arbitrariamente, rendendosi irreperibile. Nel frattempo, il secondo soggetto era stato individuato dai militari mentre si spostava a piedi per le vie del centro. Alla vista dei militari, quest'ultimo ha tentato la fuga per poi rientrare nel proprio domicilio, dove è stato successivamente rintracciato dal personale dell'Arma. Il cittadino nigeriano che ha tentato la fuga è stato denunciato anche per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, in quanto durante il controllo ha minacciato verbalmente gli operatori dichiarando di volerli accoltellare. In seguito, ha affermato che si sarebbe autoinflitto alcune lesioni, affermando di essere stato aggredito dai militari. Intanto, le immediate ricerche per rintracciare il cittadino nigeriano che si era dato alla fuga hanno consentito di localizzarlo a Montegranaro. I due sono stati rinchiusi in carcere.