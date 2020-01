Sacchi della spazzatura sotto la lente: pizzicati cinque furbetti dei rifiuti

MONTEGRANARO - Sono iniziati nella mattinata di ieri i controlli sui conferimenti con sacchi neri e sugli abbandoni dei rifiuti a Montegranaro. Un’operazione che, come annuncia l’assessore comunale Roberto Basso, verrà ripetuta ogni martedì insieme agli agenti della polizia locale. «Dove possibile verranno individuati i trasgressori con conseguente elevazione della relativa sanzione – commenta Basso -. Ancora una volta, quindi, raccomandiamo di non utilizzare i sacchi neri e, soprattutto, di non abbandonare rifiuti in strada».

Un’attività di monitoraggio sui conferimenti sbagliati dei rifiuti in strada che, secondo l’assessore, non era più derogabile. «Non possiamo tollerare atteggiamenti dannosi nei confronti dell’ambiente e anche della quasi totalità dei nostri concittadini che, invece, fanno la raccolta differenziata in maniera corretta, spendendo tempo e fatica. A preoccuparsi, tengo a precisarlo, non dovrà essere chi commetterà un errore veniale ma piuttosto chi si disinteressa totalmente di regolamenti e leggi, come abbiamo avuto modo di constatare purtroppo questa mattina (ier ndr) in almeno cinque casi».

