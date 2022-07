MONTEGRANARO - Un altro tassello del programma elettorale che va al suo posto. Dopo la recente implementazione nel sistema di videosorveglianza di ulteriori telecamere, che si sommano al già corposo numero di occhi elettronici presenti per le vie della città, nei giorni scorsi all’organico del corpo di polizia locale di Montegranaro si è aggiunta l’esperienza del sovrintendente capo Natascia Andreozzi.

Sicurezza, dunque, ancora una volta sotto la lente nelle stanze di piazza Mazzini. Reclutata con la procedura di mobilità, dal 1° luglio la Andreozzi ha preso servizio a tempo pieno ed indeterminato, provenendo dal confinante comando maceratese di Monte San Giusto.

«Il più sincero in bocca al lupo alla nuova dipendente del Comune di Montegranaro per il servizio che andrà a svolgere a favore dei miei concittadini – le parole del sindaco Endrio Ubaldi che l’ha ricevuta direttamente nel proprio ufficio -. Dopo l’arrivo del nuovo comandante del corpo intercomunale di polizia locale, Barbara Montanini, nominata con decreto sindacale lo scorso 31 marzo, l’amministrazione comunale, a distanza di appena tre mesi, ha conseguito l’importante obiettivo di aumentare il numero dei propri agenti di polizia locale, a dimostrazione della massima attenzione per la sicurezza ed il miglior controllo del territorio. Buon lavoro, dunque, alla nuova arrivata ed a tutti gli uomini e donne che vestono la divisa afferente alla nostra città», le conclusioni del primo cittadino.