MONTEGRANARO - Un gesto per contrastare il carovita e cementificare lo spirito aziendale. La cena per il Natale alle porte, che ha unito nella conviviale vertice e staff della Centanni Lavorazione Pellami, ha portato in dote un regalo sentito da tutto il personale dipendente, vale a dire l’erogazione di bonus aziendali ai lavoratori. «Buoni carburante, buoni spesa o se preferibile utilizzabili per il pagamento delle bollette», commentano gli amministratori della società.



La cifra



«Ai nostri 15 collaborati - riprendono - abbiamo deciso di donare 500 euro. Ogni anno la nostra azienda, in vista del Natale, eroga bonus ai dipendenti, ma quest’anno abbiamo voluto dare un aiuto più concreto. Siamo una piccola realtà che però pensa in grande, ed è attenta ai bisogni dei propri dipendenti».

La Centanni Lavorazione Pellami è una piccola azienda artigiana, fondata da Federico Centanni, che da circa 30 anni a Montegranaro si occupa della lavorazione dei pellami e dell’applicazione di lamine e paillettes su pelli e tessuti, fornendo servizi a rivenditori di pellami e calzaturifici della zona. Cammin facendo sono entrati a far parte dell’impresa anche i figli Michela, Lorenzo e Carla che hanno contribuito, nel corso del tempo, alla crescita dell’azienda.