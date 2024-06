MONTEGRANARO Maily Anna Maria Nguyen, 44 anni, è l’unica cittadina italiana di origine vietnamita ad aver ricevuto due importanti onorificenze da entrambi i Paesi. Lo scorso 2 febbraio le è stata conferita a Milano la Medaglia dell’amicizia del Vietnam dall'ambasciatore del paese asiatico in Italia Duong Hai Hung.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Urbania, annaspa in acqua nel fiume: ragazzino salvato dai vigili del fuoco aggrappato a uno scoglio

Il peso

Questa onorificenza rappresenta il più alto encomio concesso per decreto del presidente del Vietnam, per aver dato un fondamentale contributo alla costruzione, al consolidamento e allo sviluppo dell’amicizia tra i due Paesi. Di recente, a Bologna, il prefetto Attilio Visconti, alla presenza dell’ambasciatore del Vietnam in Italia, l’ha nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nguyen è nata a Montegranaro ed è esperta in internazionalizzazione d'impresa e business development. Ha due lauree: una in Discipline della mediazione linguistica e una in Consulenza e gestione d'impresa della pubblica amministrazione locale. Successivamente ha frequentato alcuni master. La donna di origini fermane, attuale presidente della Fondazione Italia-Vietnam Ets, ha contribuito a tessere diverse relazioni tra le imprese italiane e quelle vietnamite. Lo scorso aprile, nell’ambito della manifestazione Red Motion a Macerata (organizzata da Gianmarco Marzialetti fondatore di Team Racing MRNC 12, dall'avvocato Gianluigi Bianchini e dal già senatore Salvatore Piscitelli in collaborazione con il Comune), il Vietnam è stato il Paese d’onore.

Le iniziative

In tale occasione è stata organizzata la visita dell'ambasciatore del Vietnam in Italia. A Macerata si sono svolti incontri istituzionali con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, la vice sindaca Francesca D’Alessandro e l’assessore Riccardo Sacchi, il rettore John McCourt e Luca Buldorini, vice presidente della Provincia di Macerata. Nei prossimi mesi si svolgeranno altre iniziative.