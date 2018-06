Ciclista investito da un'auto resta ferito, trasportato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Allarme a Montegranaro nel tardo pomeriggio di oggi dove in via Elpidiense Sud è stato investito un giovane ciclista. Quest'ultimo, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da un'auto.Sul posto i sanitari della Croce Gialle di Montegranaro e il 118. Valutate le condizioni del ragazzo è stata immediatamente allertata l'eliambulanza che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.