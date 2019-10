Montegranaro, il prezioso quadro di Courbet rubato un anno fa ritrovato in un casolare

MONTEGRANARO U- na rara opera del maestro del Realismo rinvenuta in un casolare di Montegiorgio. E’ un ritrovamento di grande valore artistico, quello messo a segno dai carabinieri di Montegranaro, che sono riusciti a recuperare un dipinto di Gustave Courbet, risalente alla metà dell’800. Si tratta di una marina, di un valore stimato di poco inferiore al mezzo milione di euro. Courbet si dedicò in diverse opere al tema della rappresentazione del mare, soprattutto nella fase matura della sua produzione pittorica.

A rendere nota la brillante operazione dell’Arma è stato l’avvocato Simone Mancini, che ha tenuto «a ringraziare, anche a nome della parte offesa che difendo, i carabinieri di Montegranaro, con in testa il loro comandante Giancarlo Di Risio, per l’efficacia e per la velocità nelle ricerche». E’ servita una paziente e complessa indagine da parte dei militari, partita un anno fa, a seguito di una denuncia, per mettersi sulle tracce del capolavoro.



Un lavoro che si è protratto per mesi ed ha richiesto una serie di accertamenti che hanno interessato diverse zone marchigiane, sia dell’interno che della fascia costiera, e si sono spinte anche fuori dai confini regionali. Tutto finalizzato a ricostruire il percorso effettuato dal dipinto, fino a riuscire ad accertare la zona in cui era custodito. Al culmine delle verifiche, i carabinieri montegranaresi hanno acquisito elementi sufficienti per accertarsi che l’oggetto delle loro ricerche si trovasse in un casolare di campagna in quel di Montegiorgio e sono andati quasi a colpo sicuro.

Quando sono arrivati all’immobile, la perlustrazione dell’abitazione ha dato le conferme che l’Arma attendeva. La “marina” era proprio lì, perfettamente conservata, ed il quadro è stato recuperato. Ora si apre tutta una nuova fase nelle aule di tribunale. Il dipinto, infatti, figura al centro di una intricata vicenda giudiziaria, che vedrà un procedimento aprirsi il mese prossimo. Un capitolo ancora tutto da scrivere, quindi, per arrivare a scrivere la parola fine e consegnare la tela del maestro francese al suo legittimo proprietario.

