Dalla ribalta tv a San Serafino, dopo la fiera la festa del patrono riparte e punta sul cabaret

MONTEGRANARO - Torna San Serafino. Il patrono, celebrato dal punto di vista religioso martedì, nel weekend sarà festeggiato con una serie di spettacoli organizzati dalla Pro Loco. Oggi, alle ore 21, al La Perla,il festival canoro dedicato ai più piccoli, noto come La Spiga d’Oro.

Ad accompagnare la serata anche le ginnaste dell’asd L’Aquilone Ginnastica Ritmica, di Montegranaro, con le loro esibizioni. Domani, alle 21.30, ci si sposterà in piazza San Serafino per una seratacon Davide Paniate, Alessandro Betti, Cinzia Marseglia e Max Angioni da Italia’s Got Talent 2021. Ad aprire la serata la musica di Max Ruggeri.



Archiviata la fiera, con 122 bancarelle, i festeggiamenti proseguiranno domenica, dalle 14.30, al Campo dei Tigli, per un pomeriggio all’insegna del bike. « Organizzeremo insieme ai membri de Li Smatati - dicono i promotori - uno spettacolo di bmx freestyle con Alessandro Barbero. Per i più piccoli, dai 4 ai 12 anni,una bike area con corsi gratuiti». Necessario essere muniti di bici propria e casco. La medesima sera, alle ore 21.30, in piazza San Serafino, Andrea Paris, vincitore di Tu Si Que Vales 2020, con il suo spettacolo di mentalismo, magia e comicità, dal nome Apparis Scomparis; a seguire l’estrazione della lotteria.

