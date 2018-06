Veregra Street Il gran finale con la notte bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Arriva al termine la storica XX edizione del Veregra street Festival. Il festival ha registrato un afflusso di pubblico molto elevato con migliaia di persone che in ogni serata hanno invaso le vie le piazze del centro per assistere ai più di 100 spettacoli in cartellone proposti da 60 compagnie artistiche di grande livello provenienti da diverse parti del mondoEsprime molta soddisfazione il direttore artistico Giuseppe Nuciari: «Nell’organizzazione non ci sono stati problemi e come ogni anno ringrazio di cuore l’amministrazione comunale e i giovani volontari. Sono molto contento del successo riscosso dalla sezione Children con laboratori che hanno coinvolto decine di bambini e genitori che ci hanno fatto tanti complimenti. Gli artisti sono molto soddisfatti della grande risposta del pubblico, così come gli operatori degli street food e del Veregra Market, e siamo pronti per concludere con una serata da grande festival europeo».Questa sera si terminerà una lunga e intensa notte bianca che offrirà tantissimi spettacoli e tanta musica per ballare sino all’alba. A partire dall’una di notte inizieranno i dj-set in Piazza Mazzini proposti in collaborazione con l’associazione Città Vecchia Young e il Rebel Club con Dj Aladyn e Dj Shorty di Radio Deejay . Un dj set back to back da togliere il fiato con due grandi tecnici dei piatti per la prima volta insieme all’ interno di un unico set e che procederà dalle 3 di notte con Dj Frans from On – The – Night. Le compagnie ospiti del Veregra Street Festival sono professioniste, provenienti da molte parti del mondo e diverse di loro presentano spettacoli di nuova produzione e/o in prima nazionale.Tra i principali ospiti stranieri ci saranno dalla Polonia le enormi marionette dei Teatro Klinika Lalek, dalla Repubblica Ceca il fuoco circense degli Amanitas e dal Kenya le acrobazie e le piramidi umane degli Asante. La compagnia Teatr Klinika Lalek dalla Polonia presenta lo spettacolo-evento “The biggest marionette circus in the world” con i migliori burattinai polacchi a guidare enormi animali di un immaginario circo che delizia il cuore e che lascerà il pubblico a bocca aperta per la maestosità e la bellezza. Gli Amanitas della Repubblica Ceca presentano in prima nazionale “Alice”, un altro spettacolo evento il cui il nuovo circo si sposa a meraviglia con l’arte del fuoco in una contaminazione tra fiamme, teatro fisico, acrobazia, pantomima, manipolazione di oggetti e danza gestuale. Si ispirano all’estetica post apocalittica mescolandola alla cultura dei comix, passando dal look ciber punk alle trendy tendenze della pop art, usando body painting, trucchi molto evidenti e maschere create con materiali insoliti.Gli Asante dal Kenya, ognuno con caratteristiche e ruoli diversi, dal mangiafuoco, al contorsionista, all’equilibrista, tutti insieme stupiranno il pubblico con le acrobazie tipiche della tradizione africana. Piramidi umane, Salti nel fuoco, Limbo dance, salti della corda e della bandiera, equilibrismo su una colonna di sedie… Ci saranno come sempre diversi gruppi musicali e ci sarà l’esplosiva band di musica itinerante ZaStava Orkestar.