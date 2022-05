Minaccia di morte un nipote con un coltello. Scattano le indagini e i carabinieri gli hanno portato via di casa 10 fucili, munizioni e una sciabola

MONTEGRANARO - I carabinieri hanno denunciato un 70enne che ha minacciato con un coltello il nipote di 45 anni. I due si erano incontrati in strada, sembrava in modo cordiale ma ben presto si è passati a un animato diverbio. E lo zio ha minacciato di morte il nipote con un coltello. Quest'ultimo impaurito si è recato dai carabinieri e ha chiesto aiuto. I militari dell'Arma durante una perquisizione personale e dell'auto non hanno trovato il coltello. Durante i controlli i carabinieri hanno però accertato che l'uomo aveva un porto d'armi e in casa custodiva dieci fucili, munizioni e una sciabola. Tutto ritirato in via cautelativa.

