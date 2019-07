Migliora il carabiniere accoltellato: «Gesto da infami e premeditato»

di Pierpaolo Pierleoni

MONTEGRANARO - Il dolore è ancora intenso. Come la rabbia per quel «gesto da infame», una coltellata alle spalle che lo ha costretto in ospedale. Ma la tempra rimane forte, come la determinazione a tornare in servizio. Parla Mario Iadonato,. Nella stanza al reparto di chirurgia dell’ospedale di Fermo, da domenica è un viavai di familiari, amici, colleghi e superiori, che si sono stretti intorno al carabiniere. Il 59enne sta reagendo bene al drenaggio. Ha perso quasi un litro di sangue nel ferimento, ma sta recuperando, la ferita non sembra avergli procurato infezioni. Trascorse 48 ore, i medici dovrebbero sciogliere la prognosi e valutare i tempi per le dimissioni. C’è cauto ottimismo sulla possibilità di evitare un intervento chirurgico.