Un’auto a Comune e Protezione civile nel nome di Michael

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Manuela Flammini, madre del compianto Michael Bisconti, ha deciso di regalare un mezzo alla Protezione Civile di Montegranaro, presso la quale il figlio aveva prestato servizio come volontario per oltre cinque anni. L’altro ieri pomeriggio la giunta comunale ha approvato la delibera di accettazione, attraverso la quale viene ufficializzata la donazione al Comune di una Mitsubishi L200 D/C invite Dwo.«A nome di tutta l’amministrazione – afferma il sindaco Ediana Mancini – voglio esprimere un ringraziamento particolare alla mamma di Michael per l’atto di straordinaria generosità. Una scelta che conferma il fortissimo legame di questa famiglia con la città. Inoltre, a tutti i volontari della Protezione Civile di Montegranaro, già insigniti nel 2017 con il riconoscimento di Montegranarese dell’anno, va un ulteriore ringraziamento per il loro grande aiuto in occasione dei terremoti susseguitisi dall’agosto del 2016. Insieme a loro nelle prossime settimane organizzeremo un evento per ringraziare la signora Flammini e celebrare questo importante momento insieme alla nostra comunità». « Come assessore alla polizia locale e alla Protezione Civile – commenta il vice sindaco Endrio Ubaldi - esprimo il più sincero ringraziamento a Emanuela Flammini per la sua grande generosità in memoria di Michael, un ragazzo che conoscevo molto bene per il suo grande impegno a favore della cittadinanza come volontario della Protezione Civile. Un immenso grazie al coordinatore comunale del gruppo di Protezione Civile, Giuseppe Pasquali, legatissimo al giovane Michael, per la grande disponibilità in ogni occasione di necessità e in ogni evento cittadino».