Scontro auto-scooter un ragazzo trasportato in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in eliambulanza a Torrette a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale. Il ragazzo era in sella a uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Peugeot. L'incidente è avvenuto in via Fermana Nord. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce gialla e l’auto medica della Croce azzurra Sant’Elpidio a Mare-Monte Urano oltre ai carabinieri per i rilievi del sinistro. I soccorritori dopo aver prestato le prime cure al ferito hanno deciso di allertare l'eliambulanza che è atterrata pochi miuti dopo ed è subito ripartita alla volta di Ancona. Il ragazzo non sembra correre pericoli.