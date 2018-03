Scontro frontale tra auto Quattro persone trasportate all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - E’ di quattro feriti il bilacio di un incidente frontale che si è verificato sulla Provinciale 94 in territorio di Montegranaro. Per cause in corso di accertamento due auto, una Clio con a bordo tre cinesi e una Honda condotta da un uomo, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violento. Sul posto carabinieri , vigili del fuoco e alcune ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso. Per fortuna nesssuno è grave.