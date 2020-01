Montegranaro, incendio in fabbrica. I pompieri evacuano un palazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO -. La domenica è iniziata con un brusco risveglio per i residenti di una palazzina del centro di Montegranaro, che ha al piano terra undove si è sviluppato un incendio. Erano da poco passate le 7 del mattino quando è partito l’allarme ai soccorritori, per la densa nube di fumo che si levava dall’opificio cittadino e che a mano a mano era salita verso i piani del condominio.E’ toccato ai vigili del fuoco died ai carabinieri della locale stazione accorrere per verificare l’accaduto e domare le fiamme. I pompieri, entrati nello stabile, hanno identificato l’origine del rogo. Tutto è partito da un mucchio di scarti di lavorazione accatastati in un angolo dello stabilimento e che per cause da chiarire hanno preso fuoco. Un acre odore di fumo è salito verso gli appartamenti e si è propagato in tutto il quartiere, Evacuato per alcune ore il palazzo.