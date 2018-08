Incendio in una fabbrica di scarpe, il titolare intossicato dal fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Un uomo è rimasto intossicato nel principio di incendio scoppiato all’interno della sua fabbrica di scarpe in via Fermana Nord. Erano le 16 circa quando, verosimilmente per un corto circuito generatosi a causa di qualche fulmine caduto poco lontano, le fiamme sono divampate all’interno dell’opificio al piano seminterrato di una palazzina lungo la strada che va verso Monte San Giusto. Avvertiti i Vigili del fuoco, il proprietario si è subito catapultato all’interno del locale per cercare di salvare il salvabile, ma l’inalazione dei fumi prodotti dalla combustione ne ha reso difficoltosa la respirazione. E così mentre i pompieri di Fermo in poco tempo circoscrivevano le fiamme, che ha prodotto danni limitati, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Murri dagli uomini della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Una settimana nera sul fronte degli incendi a Montegranaro: quello di ieri era il terzo rogo in otto giorni.