Auto divorata dalle fiamme l'intervento dei pompieri ha evitato il peggio

MONTEGRANARO - Verosimilmente è stato un guasto al motore l’origine dell’incendio che ha divorato un’auto lungo via Fermana Sud. Il proprietario della vettura, un uomo residente a Montegranaro, ha notato che dal cofano stava fuoriuscendo del fumo e si è accostato a bordo strada, qualche centinaio di metri dopo il cimitero salendo verso il centro. D’improvviso, le fiamme hanno iniziato a divampare dal vano motore, divorando in pochi minuti l’autovettura e attirando l’attenzione di mezzo paese, vista l’alta colonna di fumo visibile da quasi tutta la città. Sul posto sono intervenuti Polizia municipale e Vigili del Fuoco di Fermo che in poco tempo hanno domato l’incendio L'auto è andata distrutta, lasciando lungo la trafficatissima strada nel quartiere di Santa Maria una carcassa di lamiere bruciate e pozzanghere di plastica fusa. Escluse ipotesi di dolo.