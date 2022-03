Giovane rifugiato ritrovato morto sul balcone, è giallo: i carabinieri indagano a tutto campo

MONTEGRANARO - Tragedia oggi in città dove un giovane rifugiato straniero, ospite in un appartamento di Montegranaro, è stato ritrovato senza vita. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono recati, oltre ai vigili del fuoco, i mezzi di soccorso. Ma ormai non c'era nulla da fare.

Il giovane sarebbe di origine pachistane e le indagini dei carabinieri per ora sono in tutte le direzioni. Si ipotizza che si sia tolto la vita ma, almeno per ora, gli inquirenti preferiscono non sbilanciarsi. Il giovane sarebbe stato trovato con le mani legate con una corda o un cavo elettrico. Choc in città visto che il corpo era visibile anche da fuori.

Ultimo aggiornamento: 16:16

