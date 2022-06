Giornata internazionale dello yoga: in 43 sul prato per il saluto al sole

MONTEGRANARO - Con l’ingresso ufficiale nell’estate celebrata anche, grazie al deliberato delle Nazioni Unite che risale al 2014, la Giornata internazionale dello yoga. In onore di tale disciplina, in tutto il mondo si sono quindi eseguiti i 108 “saluti al sole”, figure corporali protagoniste anche a Montegranaro.

Grazie all’impegno dell’asd Kumbha Mela, sul prato del campo da baseball 43 praticanti hanno infatti svolto, in circa un’ora e mezza, la lunga sequenza dei saluti. «È emozionante vedere tante persone che scelgono di mettersi in gioco – le parole di Silvia Giannini, insegnante al vertice dell’associazione -. Per alcune di esse si è trattato della prima esperienza di yoga sul tappetino. I partecipanti hanno accolto in pieno la filosofia dello yoga, che annovera apertura, trasformazione, gioia e crescita personale attraverso nuove azioni. Parliamo di una disciplina di accrescimento che utilizza il movimento del corpo abbinato al respiro per aumentare la consapevolezza, attenuare la mente e alleggerire le emozioni. E’ suggestivo osservare le tante persone che hanno scelto questo tipo di cambiamento e accettano di unirsi insieme in un movimento armonico. Per la preziosa ospitalità offerta un ringraziamento da parte nostra va ai gestori del campo da baseball». L’evento, ad offerta libera, ha rappresentato anche l’occasione per devolvere una somma di denaro alla locale Croce Gialla.

