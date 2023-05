Montegranaro, gelosa perseguita la rivale e le mette un Gps sotto l'auto: denunciata, rischia 6 anni

MONTEGRANARO - Gelosa perseguita la rivale, fino al punto di nasconderle un dispositivio Gps sotto l'auto. I carabinieri di Montegranaro hanno denunciato per stalking una donna calabrese che, verosimilmente per motivi di gelosia, da circa due anni si era resa responsabile di ripetuti atti persecutori nei confronti di una donna del posto. Ai continui messaggi ingiuriosi e minatori si è aggounto l'inquietante ritrovamento, sotto la propria auto, di un oggetto metallico magnetico poi risultato essere un dispositivo GPS completo di scheda Sim ed antenna. Gli accurati accertamenti dei militari hanno permesso di collegare con assoluta certezza il dispositivo alla donna accusata. Che adesso rischia ora la reclusione da 1 a 6 anni: la pena è infatti aumentata se il reato è, come in questo caso, commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

A Pedaso invece i militari della Stazione Carabinieri, dopo aver ricevuto una denuncia da una donna del posto hanno svolto rapidi accertamenti, raccogliendo indizi di colpevolezza a carico del convivente, un pregiudicato già noto.

L'uomo da tempo sottoponeva la donna a condotte aggressive e vessatorie, di natura verbale e fisica, mai denunciate, sfociate in percosse subite per futili motivi, senza ricorrere a cure sanitarie. La donna però in quest’ultimo caso ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. È stato attivato il codice rosso e la donna affidata ad una struttura protetta.