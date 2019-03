Furgone incenerito â€‹dal fuoco: chiusa la Circonvallazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Momenti di paura a Montegranaro per un furgone andato a fuoco sulla Circonvallazione nord, all’incrocio con via Umbria. Subito dopo l’allarme sul posto sono arrivati i vigili urbani veregrensi che hanno chiuso la strada per consentire ai pompieri di intervenire per domare le fiamme. I vigili hanno delimitato l’area impedendo l’acceso a pedoni e automobilisti fino allo spegnimento del rogo. Il mezzo è stato letteralmente incenerito dalle fiamme.