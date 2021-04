Un albero in regalo da piantare in Africa a chi acquista un paio di scarpe

MONTEGRANARO - Il marchio di calzature Fessura ha siglato una collaborazione con la piattaforma Treedom per rendere più verde il pianeta. Acquistando online un paio di calzature della linea Change, il cliente riceve in regalo un albero con il proprio nome e potrà seguirlo a distanza. Ogni albero sarà fotografato, geolocalizzato e la sua vita registrata in un diario online. Treedom è una piattaforma web che permette di piantare alberi, realizzare nuovi ecosistemi sostenibili e coinvolgere le comunità rurali con nuovi posti di lavoro.

Obiettivi sposati da Fessura che ha deciso di sostenere la piattaforma green attraverso la vendita della linea Change, una sneaker intercambiabile ed ecosostenibile. Proprio la semplificazione del processo produttivo permette l’abbattimento delle emissioni di Co2. Inoltre, l’azienda veregrense ha già piantato diversi alberi in Kenya, Tanzania, Haiti e Camerun».

«Il progetto ha anche una valenza sociale» afferma l’azienda, che in una nota spiega: «la filosofia è quella di realizzare ecosistemi sostenibili e permettere a migliaia di contadini di far fronte ai costi iniziali, garantendo loro sovranità alimentare ed opportunità di reddito».

