I familiari la cercano poi l'atroce scoperta: donna di 54 anni trovata morta in casa

MONTEGRANARO - Una tragedia e una comunità, quella di Montegranaro in lacrime: una donna di 54 anni trovata senza vita nella sua camera da letto. A lanciare l’allarme è stato un familiare che, non vedendola, ha iniziato a cercarla fino a trovare il corpo della donna morta. Sul posto sono accorsi i sanitari della Croce Gialla di Montegranaro e i Carabinieri ma il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

