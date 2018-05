Sorpreso ubriaco alla guida settantenne denunciato e auto sequestrata

MONTEGRANARO - I militari della stazione di Montegranaro, durante uno dei posti di controllo messi in atto nella notte tra sabato e domenica con l’ausilio dell’etilometro, hanno sottoposto al test un settantenne residente nel Maceratese, trovandolo con i valori triplicati rispetto al consentito e sequestrandogli così l’autovettura che sarà confiscata come previsto dalla norma. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato d’ebbrezza. L’azione dei Carabinieri continuerà con mirati controlli per la repressione di quelle forme di illegalità che più affliggono i cittadini onesti che sono, ancora una volta, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.

Lunedì 28 Maggio 2018, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 11:26