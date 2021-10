Montegranaro, Ubaldi da vice a sindaco: «Bene il centrodestra, ora spazio anche al civismo»

MONTEGRANARO - Da vicesindaco a sindaco, Endrio Ubaldi vince la sfida con il 56,2% dei preferenze. La lista “Montegranaro sempre” fa il pieno dei voti superando “Avanti con Ediana Mancini sindaco”, capeggiata dall’ex prima cittadina. A far parte della nuova maggioranza i primi undici eletti consiglieri comunali, elementi dai quali, con tutta probabilità, nei prossimi giorni scaturirà la lista degli assessori per comporre la giunta guidata dall’avvocato di 52 anni.



Le cifre

Con 912 preferenze in Consiglio c’è Gastone Gismondi, il più votato tra la lista, riconducibile ai principali partiti del centrodestra nazionale. In assise anche Giacomo Beverati, Monia Marinozzi, Annalina Zincarini, Lucio Melchiorri, Roberta Corvari, Ermanno Vitali, Cristiana Puggioni, Niccolò Venanzi, Cristiana Strappa e Francesco Marsili. «Ringrazio Lucentini, Gismondi, Beverati e Venanzi che hanno insistito sulla mia figura come candidato sindaco - le prime parole di Ubaldi -. Eravamo molto fiduciosi data la risposta della città, crescente con il passare dei giorni. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto; ora passiamo all’azione, riprogrammando la ricostruzione post pandemica. E per il futuro vorrei una coalizione di centrodestra allargata al civismo cittadino».



L’agenda

Sulla scrivania del nuovo sindaco l’agenda con le priorità d’azione. «Tra consiglieri e non eletti agiremo con il programma di lavoro cadenzato per come pianificato - dice ancora -. Ci impegneremo, come detto in campagna elettorale, per la diversificazione produttiva e chiederemo un incontro con il curatore fallimentare della Calepio per il Villaggio del lavoro. Non dimentichiamo un altro caposaldo della nostra azione, vale a dire la sicurezza e il sostegno per i soggetti meno fortunati». Ubaldi sarà dunque a capo di un’amministrazione comunale vicina ai colori della maggioranza regionale, che vede nell’onorevole leghista Mauro Lucentini un esponente cittadino in seno al legislativo nazionale. «Non va dimenticata poi la Provincia - conclude il sindaco -: a breve ci saranno le elezioni: cercheremo di svolgere un ruolo da protagonisti, potendo contare anche in questo caso su interlocutori vicini a noi».



La giunta

In merito alla giunta che verrà, Ubaldi conclude affermando che nella relativa composizione conteranno «consenso, esperienza, disponibilità e la pari dignità tra tutti, considerando anche l’impegno profuso in campagna elettorale. Chi non è stato eletto sarà comunque parte integrante della squadra».



