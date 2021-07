Alix, il giorno dell’addio nella chiesa di Santa Maria. Un dolore profondo scuote la comunità

MONTEGRANARO - È il giorno del dolore in città per l’ultimo saluto alla giovane Alix Rossi, originaria di Civitanova e ormai da diversi anni a Montegranaro dove viveva con il compagno. Ieri il rientro della salma dall’ospedale di Torrette di Ancona e oggi, alle ore 17, nella chiesa di Santa Maria, i funerali.





La data è stata fissata per consentire alla mamma della ragazza di poter tornare in tempo dalla Colombia, dove vive. Alix aveva 26 anni ed è morta dopo il parto. Tutto si è consumato la scorsa settimana nel giro di poche ore, prima con la corsa all’ospedale di Macerata e quindi il trasferimento al Salesi. La piccola è nata con un taglio cesareo e trasferita in Terapia intensiva mentre la mamma è stata portata a Torrette in un estremo tentativo di salvarla: ma non c’è stato nulla da fare. Alix era molto conosciuta anche a Civitanova ed era figlia di Enrico Rossi e di Patrizia Rossi Rondon. A Montegranaro viveva con Leonardo Gaudenzi, coetaneo. La coppia aveva già un bimbo nato a marzo 2020 e Leonardo sta portando avanti l’impresa agricola di famiglia.

