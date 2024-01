MONTEGRANARO Non è stata fissata ancora la data per il funerale di Andrea Bottoni. Sono da chiarire le cause del decesso, sulle quali è aperto un fascicolo d’inchiesta. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Murri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il 34enne di Montegranaro era stato trovato morto a Porto Sant’Elpidio nella notte, in via Pirandello, non distante dall’ufficio postale del centro, nel parco giochi attiguo all’edicola votiva della Madonna. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il giovane era sotto il gazebo insieme ad altri coetanei tra cui una ragazza. Erano cinque o sei persone insieme. Ad un certo punto, questa la ricostruzione, Bottoni ha accusato un malore ed è svenuto.

I soccorsi

E’ partito l’allarme e sono intervenuti subito i soccorsi, il 118 e poco dopo gli agenti della questura. L’autopsia chiarirà la dinamica. Lutto a Montegranaro e a Porto Sant’Elpidio, dove il giovane era molto conosciuto, lutto nel mondo dello sport, del calcio in particolare. Il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi è stato subito avvisato dell’accaduto e questo per lui è un momento particolarmente doloroso, il 23 gennaio era venuto a mancare suo padre Gino. «In questo periodo per me particolarmente doloroso è arrivata un'altra tragica notizia per la nostra comunità – dice il sindaco e ricorda che – già la scorsa estate ci hanno lasciato diversi giovani concittadini, provocando tanto dolore in tutti noi. Porgo le più sincere condoglianze da parte mia e dell'amministrazione comunale alla mamma ed ai parenti di Andrea».

Straziante il messaggio della madre del ragazzo sul social, di recente era venuto a mancare anche il padre di Andrea, che viveva con la mamma. A Porto Sant’Elpidio, appresa la tragica notizia, l’amministrazione comunale si era messa subito in contatto con l’amministrazione veregrense e l’assessore alla Sicurezza Enzo Farina rimarca «il rammarico più grande è che una giovane vita sia stata persa in modo così tragico». In lutto tutto il mondo del calcio a 5, la grande passione di Andrea.