Cocaina nascosta in auto, due giovani finiscono nei guai

MONTEGRANARO - Trovati con mezzo grammo di cocaina in auto, i carabinieri denunciano due giovani. A uno è stata ritirata anche la patente. E' successo a Montegranaro dove i carabinieri hanno controllato due giovani a bordo di un'auto ferma. I militari hanno trovato mezzo grammo di cocaina, quanto basta per far scattare la denuncia per entrambi. Al ragazzo seduto sul sedile di guida è stata ritirata anche la patente.