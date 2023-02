Compra pizza e bibita con 50 euro false, ma viene subito scoperto: denunciato un giovane a Montegranaro

MONTEGIORGIO - Dalla patente falsa, alla banconota da 50 euro contraffatta, fino allì tentativo di vendere oro e gioielli bottino di due furti in abitazioni. I carabinieri hanno denunciato tre persone nell'ambito di una serie di controlli a Montegiorgio e a Montegranaro. In particolare a Montegiorgio è stato denunciato un uomo classe 1975 per uso di atto falso: durante un controllo stradale, mentre era alla guida della propria autovettura l’uomo ha esibito ai militari un documento di guida di nazionalità polacca, risultato contraffatto. La patente falsa è stata sequestrata.

A Montegranaro i carabinieri hanno invece denunciato un 30enne del posto per spendita di monete falsificate. L’uomo è stato identificato come autore del pagamento effettuato poco prima presso un esercizio pubblico (per l’acquisto di una pizza ed una bevanda) con una banconota da 50 euro, poi sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici inerenti alla classe di contraffazione.

Sempre a Montegiorgio i militari dell'Arma hanno denunciato per ricettazione continuata un 20enne albanese il quale in più circostanze aveva venduto a dei negozi di “Compro Oro” della Provincia, alcuni monili risultati poi provento di due furti in abitazione commessi a Montegiorgio e a Servigliano.