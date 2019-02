Cocaina nascosta anche nelle gomme: arrestato lo spacciatore-ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - I carabinieri di Montegranaro hanno arrestato un giovane colombiano per possesso e spaccio di droga. I militari, dopo essere venuti a conoscenza che un giovane faceva la spola tra il Nord Italia e il centro veregrense per vendere cocaina, hanno avviato accertamenti. Una volta individuata l’abitazione, gli uomini del maresciallo Di Risio, lo hanno tenuto sotto controllo sino al momento in cui lo hanno visto uscire a bordo da una abitazione in sella a una mountainbike. E’ stato quindi bloccato mente cercava di disfarsi di due involucri, recuperati, che contenevano 17 ovuli di cocaina per 17 grammi. I militari hanno poi recuperato le chiavi dell’abitazione ed effettuato una perquisizione rinvenendo all’interno di un trolley altri 40 grammi di cocaina pura, sostanza da taglio, un bilancino elettronico e 4mila euro ritenuti provento di spaccio. Tutto è stato posto sotto sequestro. Nel corso delle indagini è anche emerso che il giovane, ex ciclista professionista, era solito nascondere lo stupefacente nei tubolari della bicicletta con la quale è stato fermato.