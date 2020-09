Alcol e farmaci: uomo di 46 anni trovato morto in un casolare diroccato

MONTEGRANARO - In un casolare diroccato vicino a Cingoli, nel Maceratese, ieri pomeriggio è stato trovato senza vita un uomo di 46 anni residente a Montegranaro.

LEGGI ANCHE: Influenza, in arrivo 420mila dosi di vaccini: «Sarà coperto il 70% delle persone a rischio»



Secondo una prima ricostruzione sarebbe deceduto per un abuso di alcol e farmaci probabilmente per togliersi la vita. Era partito da Montegranaro con la sua moto ieri mattina e ha raggiunto Cingoli. L’allarme lanciato dai famigliari. In mattinata, invece, un anziano di 80 anni è precipitato dal balcone di casa a Fermo. Anche in questo caso si ipotizza il suicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA