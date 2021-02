Ciao Comune, Giuseppe Nuciari va in pensione: con lui il decollo del Veregra Street

MONTEGRANARO - La pianta organica comunale di Montegranaro, dopo 22 anni di servizio, saluta lo storico dipendente Giuseppe Nuciari. Da lustri al vertice, a competenze alternate, dei settori cultura, sport, commercio, servizi scolastici e trasporti, Nuciari resterà incastonato nella memoria collettiva non solo degli ambiti istituzionali locali, ma in tutti i montegranaresi come pilastro del Veregra Street, festival degli artisti di strada che anche grazie al suo impegno nelle vesti di direttore artistico, nel corso del tempo, a partire dall’ormai lontano 1999, è cresciuto di edizione in edizione sino a scalare le gerarchie delle manifestazioni analoghe in ogni angolo del continente europeo.

Nuciari lascia pertanto la scrivania negli uffici di piazza Mazzini dopo aver collaborato con diverse amministrazioni civiche, esecutivi a intervallarsi nel corso delle varie legislature municipali a partire dal mandato sindacale di Franca Branchesi, proseguendo al fianco delle due investiture in quota a Gianni Basso, dell’allora primo cittadino Gastone Gismondi sino a sfociare con la gestione amministrativa di Ediana Mancini. Nel mezzo, e nell’ultimo mese, la gestione con il commissariamento prefettizio. «Da oggi posso dire di essere uno fuori... dal comune», scherza Nuciari su Facebook.

