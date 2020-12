Ordina uno stock di scarpe spacciandosi per un commerciante, truffatore smascherato e denunciato

MONTEGRANARO - I carabinieri hanno denunciato un uomo originario del Napoletano per tentata truffa e sostituzione di persona: Si era recato in un calzaturificio di Montegranaro ordinando uno stock per circa cento paia di scarpe: un valore superiore ai 6mila euro. Dietro c'era un raggiro: il campano aveva fornito le generalità e la partita Iva di un commerciante della provincia di Potenza.

Quando il titolare del calzaturificio ha iniziato ad avere dei dubbi e ha voluto vederci chiaro, il truffatore si è dileguato. Nel frattempo il commerciante della Basilicata è stato allertato e l'autore della truffa rintracciato dai carabinieri e segnalato alla Procura . Si è ritrovato con due denunce sulle spalle.

