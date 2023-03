MONTEGRANARO - Si riaccende l’allarme per i soldi falsi. A Montegranaro i carabinieri della Stazione sono intervenuti su richiesta di un commerciante che si era visto rifilare alcune banconote false. Gli accertamenti effettuati dai carabinieri hanno consentito di individuare l’uomo che aveva spacciato le banconote - parliamo di poche decine di euro - denunciandolo per spendita e introduzione di banconote false. Il soggetto, un uomo residente a Montegranaro, già noto per altri precedenti, è stato identificato grazie anche alla visione dei filmati disponibili dei sistemi di videosorveglianza.

Il collegamento

L’episodio fa il paio con quello avvenuto nei giorni scorsi quando gli stessi carabinieri della stazione cittadina avevano denunciato un 30enne del posto sempre per la spendita di monete false. Il giovane era stato infatti identificato come autore del pagamento effettuato poco prima presso un esercizio pubblico cittadino (in particolare per l’acquisto di una pizza e una bevanda) con una banconota da 50 euro, poi sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici per confermare la contraffazione. Visto quanto accaduto, i militari raccomandano la massima attenzione nel verificare sempre la genuinità dei contanti.