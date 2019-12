Carabiniere accoltellato alla schiena: aggressore a giudizio immediato per tentato omicidio

MONTEGRANARO - Accoltellò un carabiniere alla schiena, a giudizio un marocchino 46enne. L’aggressione era avvenuta il 29 giugno scorso quando Brahim Bouzroud, disoccupato, ma regolare sul territorio italiano, sferrò un fendente alla schiena del brigadiere capo Mario Iadonato con un coltello da cucina con una lama di 18 centimetri.

A sei mesi dal drammatico fatto, su richiesta del pm Marinella Bosi, il giudice Cesare Marziali ha emesso il decreto che dispone il giudizio immediato fissando l’apertura del processo davanti al tribunale in composizione collegiale per il prossimo 26 febbraio. Il legale della difesa, Simone Matraxia, ha anticipato la possibilità di richiedere il rito abbreviato. Le accuse nei confronti del magrebino sono plurime, il 46enne deve rispondere di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’aver agito contro un agente di polizia giudiziaria, porto in luogo pubblico di arma (il coltello da cucina), oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. A raccontare l’accaduto, una volta fuori pericolo, era stato lo stesso militare che nel ferimento aveva perso quasi un litro di sangue.

