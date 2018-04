Maxi blitz dei carabinieri Sequestrati più di 200 chili di droga, un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Un sequestro da record in un capannone a Montegranaro. A metterlo a segno sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Macerata. Ieri sera l’operazione era ancora in corso e sono pochissimi i particolari trapelati. Bocche cucite da parte degli investigatori, al lavoro da tempo per stroncare un importante canale di rifornimento di droga.Un’attività investigativa certosina, evidentemente partita da un giro di spaccio in provincia di Macerata. Le indagini hanno poi portato i militari dell’Arma a mettere a segno un blitz nel territorio del Comune di Montegranaro. I loro sospetti si sono rivelati più che fondati. In un capannone in disuso sarebbero stati trovati più di duecento chili di hashish e un montegranarese sarebbe finito in manette. Ma l’inventario della droga sequestrata ieri non era ancora ultimato e solo oggi si conoscerà con precisione la quantità di sostanza stupefacente trovata nel casolare. I carabinieri del comando provinciale di Macerata negli ultimi mesi hanno notevolmente potenziato le attività antidroga, ottenendo importanti risultati sul fronte operativo. E non è la prima volta che i carabinieri maceratesi mettono a segno maxi operazioni nel Fermano. A marzo del 2016 i militari della Compagnia di Macerata avevano effettuato un blitz in un casolare a Sant’Elpidio a Mare, sequestrando 108 chili di marijuana.