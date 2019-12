Auto senza assicurazione e furbetti dei rifiuti: maxi multe sotto l'albero di Natale

MONTEGRANARO - Anche nel periodo natalizio l’incessante attività di contrasto ad ogni sorta di irregolarità da parte della polizia locale di Montegranaro è proseguita con significativi risultati. Come da informativa del Comando, per quanto concerne l’attività di controllo delle telecamere con tecnologia ocr (dispositivo che verifica se i veicoli in transito sono provvisti di copertura assicurativa e sottoposti a revisione), fra i diversi veicoli sanzionati è stata individuata un’autovettura priva di assicurazione e di revisione da ben 5 anni. Gli agenti accertatori hanno emesso le dovute sanzioni di 868 e di 346 euro, provvedendo, inoltre, alla decurtazione di 5 punti e sottoposto a sequestro l’auto ai fini di una successiva confisca.

LEGGI ANCHE:

Macerata, pasta, carne e salumi sotto la lente dei Forestali: 22mila euro di multe

Furbetti dei rifiuti e padroni di cani sporcaccioni: fioccano le multe

Sul fronte della sicurezza e della tutela dell’ambiente, domenica 22 dicembre l’agente in servizio nel corso della perlustrazione del territorio individuava i soggetti che avevano abbandonato una notevole quantità di rifiuti di lavori edili in zona lungo Chienti. I responsabili dell’abbandono sono due persone non residenti a Montegranaro: contestata loro la violazione, sono state inviate le dovute multe da 600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA