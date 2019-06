Auto distrutta dal fuoco: momenti di paura nel parcheggio dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Auto a fuoco vicino al parcheggio dell’ospedale di Montegranaro. L'allarme è scattato questm mattina, intorno alle 7,30, per una Y10 in fiamme . Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo che hanno subito spento le fiamme. La scinitlla dovrebbe essere stata causata da un guasto meccanico: l'auto è stata quasi completamente distrutta. Le fiamme sarebbero scaturite dalla parte anteriore della vettura . Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri.