FERMO - Anche Prada intende aumentare la produzione per far fronte alle richieste. E ha in programma di inserire oltre 400 risorse entro la fine del 2023 nei siti produttivi dislocati in Italia.





E tra questi anche Montegranaro, dove il gruppo Prada, guidato dalla coppia Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, controlla Artisans Shoes. Questa è stata la prima fabbrica-giardino del gruppo Prada. Tra gli stabilimenti produttivi interessati, il gruppo toscano indica anche quello di Ancona, relativamente all’abbigliamento.

«Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il Gruppo nei prossimi anni e la Prada Group Academy giocherà un ruolo sempre più fondamentale per il nostro sviluppo e per quello del tessuto produttivo italiano del settore. Consideriamo nostro dovere formare giovani talenti e mantenere vivo il sapere artigianale», afferma, nella nota stampa, Massimo Vian, direttore industriale della società. Nello specifico, Prada prevede 76 nuove assunzioni per la calzatura. A Buresta, Levane e Foiano della Chiana, tutti in provincia di Arezzo e a Montegranaro. Per l’abbigliamento sono previste 68 nuove assunzioni tra cui figura Ancona. Inoltre, durante l’anno, Prada Group Academy formerà oltre 200 giovani che frequenteranno corsi tenuti da maestri del Gruppo.



Prada è l’ennesima griffe del lusso che ha necessità di ampliare la produzione nel distretto calzaturiero fermano. Un anno fa iniziò Tod’s ad annunciare la ricerca di 100 nuovi giovani. Poi sono arrivati gli investimenti di Fendi e Loro Piana, entrambi marchi in orbita al colosso francese Lvmh. Fendi, col trasferimento da Porto San Giorgio a Fermo, ha ampliato la produzione e ha incrementato il numero degli occupati. Nell’ex sito produttivo di Fendi, qualche mese dopo, si è insediata la Manifattura Loro Piana. Anche in questo caso c’è stato un incremento del personale per far fronte alle richieste delle calzature White Sole.