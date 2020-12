Scontro al vetriolo, l'ex assessore Beverati attacca: «Assurdo, mi hanno chiamato anche negazionista»

MONTEGRANARO - «Non sarei voluto intervenire di nuovo sulla vicenda della mia revoca assessorile, ma le dichiarazioni che ho letto sulla stampa in questi giorni e le molte sollecitazioni ricevute da tantissimi concittadini mi impongono di farlo». L’ex assessore ai Servizi sociali, Giacomo Beverati, rimosso dall’incarico dal sindaco Ediana Mancini, torna a esternare il proprio pensiero nel merito della crisi di maggioranza.

«Voglio ringraziare i colleghi civici per la vicinanza umana e politica che mi hanno espresso, sia in privato che con dichiarazioni pubbliche, vedi il vicesindaco Endrio Ubaldi, l’assessore Cristiana Puggioni e le consigliere Isabella Ferretti e Cristiana Strappa. A eccezione di un consigliere, gli altri colleghi di maggioranza non hanno ritenuto non solo di contattarmi per eventuali chiarimenti, ma addirittura si sono guardati dal fornire spiegazioni di merito ai tanti cittadini che si domandano con quale senso di responsabilità si sia deciso di precipitare l’amministrazione in una fase di gravissima turbolenza in un momento tanto delicato e di emergenza», dice Beverati.

Secondo l’ex assessore, «non sembra che questo atto unilaterale, al contrario di quanto scritto dal sindaco nel decreto di revoca, contribuisca “a salvaguardare la serena prosecuzione del mandato amministrativo”. Le dichiarazioni della presidente del consiglio comunale, e segretaria della locale sezione del Pd, Laura Latini, appaiono improvvide e poco delicate: darmi del “quasi negazionista” a pochi giorni dalla morte di un mio stretto congiunto sopraggiunta proprio a causa del Covid mi pare fuori luogo.

«Altrettanto incomprensibili mi sembrano le dichiarazioni dell’assessore Roberto Basso: non penso si possa liquidare come un fatto personale la mia revoca dalle funzioni assessorili, proprio per la natura della nostra squadra che vede una forte componente civica e una legata a un partito. Nel caso della nostra coalizione è evidente che gli assessori li hanno indicati in modo chiaro gli elettori, e chi è membro della giunta non lo è per concessione sovrana».

Beverati conclude ringraziando «ancora una volta le centinaia di persone che mi hanno contattato in questi giorni di profonda amarezza per esprimere la loro solidarietà, tra questi un grazie ai moltissimi esponenti dell’associazionismo cittadino con cui in questi anni abbiamo lavorato per la comunità montegranarese».

