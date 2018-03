Spaccio di droga Arrestato un ventisettenne di origine marocchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - I carabinieri, sempre più impegnati in una intensa e capillare attività preventiva sul territorio, nella nottata, a Montegranaro, hanno arrestato un ventisettenne marocchino che, al controllo e successiva perquisizione personale, operata dai militari della locale Stazione comandata dal maresciallo Giancarlo Di Risio, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina accuratamente nascosta. L’uomo, già ben conosciuto alle forze dell’ordine, è stato successivamente tratto in arresto.