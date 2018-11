Armi nel casolare: caccia aperta alla banda e ai basisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Gli investigatori dell’Arma non hanno dubbi, lealla periferia di Montegranaro apparterrebbero a una banda specializzata in rapine che forse si stava preparando ad entrare in azione. E’ questa una delle prime ipotesi sulle quali sono state avviate le indagini per chiarire il mistero delle armi nascoste. Si tratta di un fucile a canne mozze e di una pistola a tamburo, oltre a diverse munizioni calibro 7.65 e a cartucce a pallettoni. Le armi avevano la matricola abrasa e questo la dice lunga sulla loro provenienza.Una delle piste seguite dai carabinieri è anche quella di possibili terzisti del crimine, basisti che offrono logistica e armi a chi poi deve entrare in azione. Le indagini sono capillari, serrate e tese a chiarire il giallo. Si sta lavorando sulle impronte trovate sul sacco di plastica all’interno del quale c’erano le armi e sulle tracce organiche nella speranza di individuare il dna.