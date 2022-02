Anziano non rispondeva al telefono ai famigliari: i vigili del fuoco entrano in casa e lo trovano morto

MONTEGRANARO - Allarme nella tarda serata di sabato scorso, poco dopo le ore 22, dove è stato trovato senza vita un uomo di 72 anni. La vittima non rispondeva ai famigliari che avevano provato a contattarlo sia per telefono che citofonando alla sua abitazione.

Alla fine il 72enne è stato trovato a terra morto all’interno della propria abitazione che si trova in centro a Montegranaro. Per i soccorsi è stato necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco, del personale del 118 e dei carabinieri che si sono attivati dopo la segnalazione da parte della famiglia.

Per aprire la porta dell’abitazione, infatti, è stato necessario l’intervento da parte dei pompieri che sono riusciti a entrare in casa per facilitare poi l’ingresso ai sanitari, i quali hanno poi rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’anziano era già morto. Secondo quanto risulta le cause del decesso sono naturali. I soccorritori non hanno potuto fare nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA