MONTEGRANARO - Paura in casa per un anziano che ha minacciato la figlia. L’uomo è stato poi accompagnato in Psichiatria. A intervenire i carabinieri della stazione di Montegranaro dopo la richiesta per una lite in famiglia. Denunciato un anziano di 85 anni per il reato di minaccia aggravata commessa in ambito familiare. Ancora un episodio di violenze fra le mura domestiche, dunque, anche se in questa occasione si tratta di un evento a sé, legato, a quanto pare, anche alle condizioni del protagonista. In sostanza l’uomo, dopo aver inizialmente minacciato verbalmente la figlia, con la quale divide la stessa abitazione, ha brandito un coltello da cucina.

I soccorsi



Sul posto sono arrivati subito sia i carabinieri che il personale medico inviato dal 118, al quale era stato girato l’allarme, e l’85enne è stato indotto a desistere e quindi a consegnare il coltello ai carabinieri. Ma sono stati lunghi minuti di forte tensione. Una volta posato il coltello, l’anziano è stato trasportato all’ospedale per ricevere un’assistenza medica adeguata, considerando appunto, come rimarcano gli stessi militari dell’Arma, la presenza di patologie di natura psichiatrica. Il coltello utilizzato è stato sequestrato ed è attualmente in custodia in attesa di essere depositato all’ufficio dei corpi di reato del tribunale di Fermo.

Non ci sono stati comunque feriti e l’intervento tempestivo dei carabinieri ha contribuito a prevenire conseguenze più gravi. Sul caso aperto anche un fascicolo in Procura mentre si sta procedendo con l’attivazione del Codice Rosso, la legge più restrittiva emanata nel 2019 per cercare di arginare episodi di violenze e maltrattamenti in famiglia. Spesso si tratta di donne minacciate o aggredite dai loro compagni o i loro ex, stavolta l’episodio ha avuto una dinamica del tutto particolare. I carabinieri rilanciano l’appello a denunciare in maniera tempestiva episodi di violenza in famiglia e affidarsi alle istituzioni.