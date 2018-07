Malore fatale, un'anziana trovata morta nella sua abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGRANARO - Un altro dramma, questa volta a Montegranaro, dove è stato trovato il corpo di una donna anziana privo di vita nella sua abitazione, in Via Fermana Nord. La donna sarebbe stata colpita da un malore che non le ha concesso scampo. L’allarme è scattato verso le 16 e pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fermo che sono stati costretti a forzare la porta d’ingresso dell’abitazione per poter entrare in casa.Una volta dentro però i pompieri hanno trovato la donna ormai priva di vita e a nulla sono serviti i tentativi per cercare di rianimarla. Sul posto sono arrivate anche una ambulanza della Croce Gialla di Montegranaro e l’auto medica del 118 insieme ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini di rito per escludere ogni altra ipotesi al di fuori di un decesso per cause naturali. La salma dell’anziana è stata riconsegnata ai familiari che potranno così disporre del rito funebre.